Alvino: "Fiorentina? Il Napoli non teme niente, stravincerà anche domenica. Gattuso andrà a Firenze l'anno prossimo"

Napoli calcio - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Paura di un biscotto? Il Napoli di questo finale di campionato non teme niente e nessuno. Noi siamo il Napoli, non ce n'è per nessuno! Lo dice lo stato di forma fisico e mentale degli uomini di Gattuso. La Fiorentina si è salvata a due giornate dalla fine del campionato, non credo che ora possa trasformarsi nel Bayern. Si gioca in uno stadio vuoto fortunatamente, non ci sarà un ambiente ostile. Un Napoli obbligato a stravincere stravincerà anche domenica! Da quel che so Gattuso andrà alla Fiorentina, ho conferme da persone che sono vicine al tecnico. Allegri? Ogni allenatore scelto mi va bene, poi le valutazioni si fanno sul campo".