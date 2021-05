Alvino: "Domani la firma del nuovo allenatore, giovedì la presentazione a Roma"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non mi sono mai arrivate conferme su Conceicao al Napoli. Anche a me risulta che giovedì verrà presentato il nuovo allenatore a Roma. Per questioni legate al Covid, il tecnico verrà presentato in un albergo nella Capitale. Che io sappia, nella giornata di domani il nuovo tecnico potrebbe anche firmare".