Alvino: "Discontinuità Napoli? Se continua così sono preoccupato perchè..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Braga-Napoli salvo solo il risultato? Devo dire che il segno del Napoli nelle ultime apparizioni è il segno della discontinuità nei 90 minuti: se una squadra lo è ed è evidente, si fa fatica a dare un giudizio positivo. L’ho vista con la Lazio, col Genoa e con il Braga, a tratti ho visto cose appassionanti: se continua così, sono preoccupato perchè c’è da lavorare e solo così si può migliorare. Anguissa? Si vede che non è neanche lontano parente di quello della passata stagione, il mio occhio ignorante lo vede lento, macchinoso: come se stesse cercando brillantezza, che si rende conto di non riuscire a dare ciò che sa dare e si intristisce. Se Garcia ha un gioco in mente, è legittimo e sacrosanto che porti avanti le sue idee. La vittoria è la cura migliore, nelle ultime sei gare d’esordio in Champions League o Europa League l’esordio in trasferta del Napoli non è mai stato vittorioso”