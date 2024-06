Alvino: "De Laurentiis per la prima volta in 19 anni farà operazioni mai prese in considerazione! Delegherà con pieni poteri"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúConte dice che si deve lavorare? Trova le macerie, un Napoli devastato da un‚Äôannata fallimentare: c‚Äô√® solo da lavorare, da fare gli operai nell‚Äôaccezione migliore. Conte sar√† il capocantiere del Napoli, √® un Napoli che ha bisogno di uno come lui. La cosa bella √® che √® iniziata una nuova era, con Conte e Manna: per la prima volta De Laurentiis, dopo 19 anni, far√† operazioni che in passato non aveva mai lontanamente preso in considerazione. Mi spiego: il Napoli deroga alla linea dei parametri di questi anni, perch√® si √® affidato e fidato a Conte e Manna. De Laurentiis delega con pieni poteri la gestione del club, √® anche un esame di responsabilit√†: se le cose dovessero andare bene, ci sarebbe la soddisfazione di essersi fidati delle persone giuste. Sento una strana aria per√≤, non mi piace leggere che sar√† fallimento senza scudetto. Presentazione? La macchina organizzativa √® in moto‚ÄĚ