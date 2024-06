Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per la prima volta, dopo 19 anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis, farà operazioni che non ha mai preso in considerazione. Il Napoli delega a Manna e Conte la gestione del club, ma lui sarà sempre attento. Non mi iscrivo al partito del tutto e subito, sento una strana aria. Il Napoli deve ridare dignità alla squadra e ai tifosi, poi il resto verrà da sè".