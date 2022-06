Alvino: "De Laurentiis indagato? Il Napoli ne uscirà pulito, lo dice la storia azzurra ma non amo le plusvalenze"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La storia del Napoli deve far capire ai tifosi che serve tranquillità visto che non è la prima volta che è oggetto di indagine. Tutto si è poi risolto al meglio. Il Napoli è una società modello, ama fare le cose bene e ne uscirà pulito. Non amo le plusvalenze, pur avendo tutte le carte in ordine.

Rinnovi? Bisognerebbe avere la palla di vetro. Non ho buone sensazioni ma le cose cambiano in poco.

Ambrosino? Mi hanno ricordato il gol di questo ragazzo di ieri in Nazionale. Non vorrei, però, che il bravo giovane dell'anno diventasse il miracolo dell'anno. La società investi sul settore giovanile".