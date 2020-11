Alvino contro Cruciani: "Parole su Maradona da schifo!". Poi scoppia a piangere

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, interviene in onda durante Radio Goal mentre era collegato anche Giuseppe Cruciani, che si era reso protagonista di alcune frasi su Maradona dopo la notizia della sua morte tra cui: "Non si può piangere un cocainomane". Questa la risposta di Alvino:

"Quando ho letto questa frase, mi ha preso lo schifo. Ti stimo, perché sei una persona intelligente; mi rifiuto di credere che tu abbia detto che non si può piangere Maradona perché cocainomane...".

Subito dopo Cruciani ha replicato: "Non l'ho detto, era un fuori onda, una provocazione col mio socio in radio".

Alvino controbatte: "Un gioco? Vi è uscito male! Un milione di persone a Buenos Aires continua a piangere, me ne straf**to di questi giochi! Da ieri piango, ma è un pianto liberatorio", ha ribattuto Alvino, cercando di trattenere le lacrime. Concluso il collegamento, il cronista campano si è ulteriormente commosso per dei messaggi dei supporter del Napoli: "Scusatemi, ma non ce la faccio. Diego non c'è più. Mi emoziono troppo...", ha commentato.