Alvino: "Complimenti alla squadra, a Gattuso e a Giuntoli da parte di De Laurentiis. Ha visto la partita nella sala Tv forse per scaramanzia"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino scrive su Twitter:

“Una vittoria con una buona prestazione che avrà un importante significato solo se il Napoli sarà capace di vincere le prossime due con Sassuolo e Bologna. Sei punti obbligatori prima del ciclo terribile Milan-Juventus-Roma, ma che gli azzurri affronteranno con la rosa al completo. Stasera la testa ha accompagnato le giocate. Si è sempre pensato rapidamente e prima dell’avversario sapendo cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso. Fu vera gloria? Troppe volte ci siamo illusi. Meglio non farlo più”