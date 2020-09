Alvino: "Come si fa a dire che Meret abbia chiuso con l'Inter per l'anno prossimo?"

Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ormai i dettagli burocratici dell'affare Allan sono stati definiti. Credo che si tratti di un lieto fine per una storia che si è conclusa con reciproca soddisfazione. Mi accodo al grazie ad Allan, un giocatore che ha lasciato un segno in maglia azzurra, ha lasciato il terreno di gioco sempre con la maglia sudata. Meret all'Inter? Non capisco come si possa dire che ha già chiuso con l'Inter".