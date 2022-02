Alvino: "Col Venezia classica gara trappola, è la partita più difficile del momento"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Col Venezia classica partita trappola: se vinci hai fatto il tuo, mentre se soffri si spalancano le porte per le polemiche. Mi aspetto Osimhen in campo, con qualche spazio in più a disposizione potrebbe andare a nozze. Avrà una gran voglia di giocare, i minuti giocati nelle ultime due lo hanno ingolosito ancora di più. Vuole dimostrare di poter essere determinante a partire dalla gara contro il Venezia che è la più difficile in assoluto in questo momento".