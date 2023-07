Alvino: "Ci sarà il lieto fine tra Osimhen e il Napoli, manca l'intesa solo sulla clausola"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Osimhen resterà a Napoli anche nella prossima stagione. La speranza di tutti è che il tweet di De Laurentiis arrivi prima della fine del ritiro di Castel di Sangro. C'è l'intesa sull'ingaggio, non sulla clausola. Il Napoli la vorrebbe fissare a 160 milioni di euro, l'entourage del calciatore la ritiene troppo elevata. Ma alla fine le partita giungeranno a un accordo e ci sarà il lieto fine".