Alvino: "Campagna abbonamenti? Sopita la passione, si è perso il tifo identitario! Chi non si abbona per gli acquisti è juventinizzato"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Flop campagna abbonamenti? Si è sopita un po’ quella straordinaria passione che ha contraddistinto per 90 anni la storia del Napoli, almeno per quanto concerne la questione stadio. E’ un motivo di discussione interessante, certamente ha inciso anche la diffusione della televisione ma magari non è stata brava la nostra generazione a trasmettere ai più giovani il tifo identitario.