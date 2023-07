Alvino: "Campagna abbonamenti? L’unica cosa che mi sento di poter dire è sul tetto alle tessere"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Campagna abbonamenti? Le opportunità dedicate dal Napoli ai tifosi hanno un nome ed un cognome, quello di Tommaso Bianchini. Chi ha acquistato lo scorso anno merita un trattamento speciale, l’opzione del cambio nominativo è apprezzata da chi vive lontano da Napoli e non può venire ogni settimana a vedere la partita al Maradona. C’è un ventaglio tale di possibilità che vanno fatti solo i complimenti, il nuovo ufficio marketing del Napoli ha elaborato soluzioni giuste: l’unica cosa che mi sento di poter dire è il tetto di circa 25mila abbonamenti, se dovesse arrivare il soldout in due giorni spero che il Napoli possa aumentarlo anche a 30mila. Rinnovo Osimhen? I segnali che arrivano sono pochi, e vanno nella direzione di una discussione che continuerà ad essere serena in attesa della foto con la maglia e la nuova scadenza contrattuale”