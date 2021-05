Alvino: "Basta provincialismo, valutiamo Spalletti sul campo! Serve una deroga dell'Inter per la firma"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Usciamo fuori dal provincialismo dell’antipatico e del simpatico, perché a Napoli ha vinto lo scudetto l’allenatore più antipatico d’Italia: Ottavio Bianchi. Spalletti ha grande esperienza, le valutazioni vere si fanno sul campo giorno dopo giorno. Serve una deroga da parte dell’Inter per la firma del contratto di Spalletti con il Napoli, fino al 30 giugno è ancora sotto contratto con l’Inter”.