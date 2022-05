Alvino: "Assenza Spalletti in conferenza? Trovo strano concedere spazio allo staff adesso. Poteva farlo con Genoa o Spezia"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Trovo strano si conceda la passerella allo staff adesso. Me la sarei aspettata prima del Genoa o Spezia. Ci aspettavamo Spalletti ed invece, senza preavviso, abbiamo trovato lo staff. Penso la chiarezza della comunicazione ed anche il rispetto per chi segue. Spalletti avrebbe avuto l'obbligo ed il dovere di contattare l'ufficio stampa di non voler parlare. Evidentemente Spalletti sta accusando qualche battuta a vuoto nella comunicazione"