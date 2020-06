Alvino: "Apriamo il cascione, tiriamo fuori le bandiere azzurre. Sarri? Ricordo più il Napoli di Vinicio. Il passaggio al Chelsea è da traditore"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' iniziata la tensione, il sudaticcio nelle mani. Poi è Napoli-Juventus e c'è Sarri. Sembrava la stagione da dimenticar, ma ora va cambiato aggettivo: questo Napoli di Gattuso raggiunge la finale e vuole giocare per vincere il trofeo. Il calcio è come la vita e ti insegnano sempre qualcosa. Sarri come Vinicio, ma il brasiliano viene ricordato sempre con più piacere in quanto il passaggio al Chelsea mi ricorda quello di un traditore. Apriamo il cascione, tiriamo fuori le bandiere azzurre".