Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Applausometro alle stelle per Osimhen a Dimaro e anche per Di Lorenzo. Tante voci su Victor, ma il giocatore quando è sul campo non si fa distrarre".