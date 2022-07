Alvino anticipa le parole di ADL: "Kim in arrivo, Simeone piace. Lancio della campagna abbonamenti con tante novità per le famiglie. Con Mertens è finita"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Intervista ampia di De Laurentiis che ha dato il lancio della campagna abbonamenti con prezzi popolari e sconti per famiglie e donne. Novità assolute per le famiglie che avranno sconti particolari. Si è parlato di mercato per l'arrivo di Kim che sembra imminente, mancano dettagli burocratici. Lo si aspettava in queste ore, ma si sta perdendo un po' di tempo in più. ADL ha mostrato gradimento per Simeone. Parole spese anche per la nuova maglia che sarà presentata a Castel di Sangro. De Laurentiis ha l'obiettivo di far divertire i tifosi del Napoli. C'è un passaggo su Mertens riguardo il saluto ufficiale, è finita con Dries".