Alvino: "ADL domani torna in Italia, ha parlato con Ramadani e non ancora con Koulibaly"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli per Koulibaly era pronto a fare uno strappo alla regole per accontentare l'allenatore e per il grande livello del giocatore. Sarebbe l'ultimo grande contratto per lui. Domani torna dall'America il presidente De Laurentiis. Ramadani sta facendo il suo lavoro, cambiando aria ci sono più entrate. ADL ha parlato con lui, non ancora col calciatore. Spalletti potrebbe avere la peggiore reazione in caso di cessione di Koulibaly, la prenderebbe molto male".