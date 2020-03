Alvino a CN24: "Torneo estivo per la coppa Italia? Sembra esserci stata la riapertura dei manicomi. Il riposo forzato può aiutare il Napoli e Gattuso..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dopo le reiterate telefonate partite da Napoli, anche dai calciatori stessi come le altre, non si è potuto fare altro che far partire quelle procedure per venire incontro. Anche se un solo calciatore di A dovessere essere positivo, l'intero campionato sarà fermato. Nessuno è immune da colpe, ma questo stop forzato può fare solo bene. Il lavoro in settimana tipo non capitava da tempo, questi saranno giorni nei quali Gattuso cercherà di entrare nella testa dei calciatori. Per il Napoli stare fermi può essere salutare. Koulibaly? Se hai la testa sgombra, allora sei facilitato e Gattuso e stato bravo ad entrare nella testa anche di chi aveva altri problemi. Nella testa di Koulibaly c'è tanto, dal mercato al futuro. Torneo estivo per la coppa Italia? Sembra esserci stata la riapertura dei manicomi. C'è qualche persona che è mentalmente instabile, lasciamo fare calcio a persone illuminate, che abbiano la facoltà mentale di decidere su cose serie. Altrimenti riportiamo il Torneo Birra Moretti".