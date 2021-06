Alvino a CN24: “L’idea di Spalletti sul Napoli? Non svelo nessun segreto, fu l'unico a dare disponibilità già a gennaio-febbraio, anche in corsa al posto di Gattuso"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’idea di Spalletti sul Napoli? Non svelo nessun segreto, ma quando De Laurentiis iniziò a mostrare in maniera evidente le sue perplessità su Gattuso, nel suo giro di consultazioni telefoniche l’unico allenatore che tra gennaio e febbraio si mostrò disponibile anche ad intervenire in corsa fu Spalletti, dopo aver valutato la bontà della rosa del Napoli”