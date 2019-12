Alvino a CN24: "La gente è mortificata, non posso passarci sopra. Ancelotti sente la fiducia del club, i calciatori devono capirlo"

Ultime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non credo alla possibilità di creare un gruppo diverso da quello di oggi. Ancelotti ha capito di dover tenere unite le varie anime dello spogliatoio con anche decisioni franche e diverse dalla sua filosofia. I calciatori sanno che la società non manderà via il suo allenatore. Il tecnico sente la fiducia anche se sabato ci sarà una gara importante. E' finita l'epoca del gicoare bene in base al modulo. Serve l'attaccamento alla maglia, serve dare risposte. La gente è mortificata e qui non posso metterci una pietra sopra. De Laurentiis? Ancelotti non ama i ritiri, si è però uniformato alla decisione. Il ritiro deve far uscire fuori quello che non funziona, che sia un ritiro per costruire i rapporti. Sono problemi che si risolvono. Questi sono uomini veri che l'hanno sempre dimostrato. Serve un patto tra uomini per tirarsi fuori da questa situazione. Callejon? E' un unicum ma la situazione non va demonizzata".