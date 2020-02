Alvino a CN24: "In Italia c'è una questione arbitrale: assordante il silenzio di Nicchi e Rizzoli, parlarono ovunque dopo Fiorentina-Napoli!"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“E’ chiaro ed evidente: in Italia c’è una questione arbitrale. Rischia di essere deflagrante e di scoppiare in mano a chi gestisce il calcio. E’ una cosa che si trascina da qualche anno, è arrivato il momento di affrontare questo problema e di capire cosa non funzioni. Sembra che Gravina stia andando in questa direzione. Bisogna mettere le persone giuste al posto giusto per ripartire, magari staccando il mondo arbitrale dalla FIGC. Ho apprezzato l’intervento di Nicchi e Rizzoli dopo l’errore pro Napoli della prima giornata. Occuparono praticamente tutti i salotti televisivi. Mi aspettavo una maggiore trasparenza durante la stagione da parte della classe arbitrale. Da allora è caduto un silenzio assordante. A sollevare la questione fu Ancelotti ma il silenzio degli ultimi giorni è incredibile dopo l’errore di Giua su Milik e la doppia interpretazione tra Inter-Napoli e Milan-Juventus in Coppa Italia relativa al doppio fallo di mano. Si sta cercando di recuperare i giocatori in dubbio. Insigne ancora ieri aveva il ginocchio infiammato, Koulibaly va verso il forfait ma domani avremo le idee più chiare.