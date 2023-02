Alvino a CN24: "Il Napoli è la pillola blu della passione, è il viagra del calcio"

Carlo Alvino è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

"Non mi sono stufato di vedere il Napoli, anzi mi eccito: è un Napoli pornografico! E' qualcosa di meraviglioso vedere giocare il Napoli, ti riconcilia con questo sport. Ho avuto la fortuna di raccontare da giornalista il Napoli di Maradona, da tifoso il Napoli di Vinicio. Devo essere sincero, questo è il Napoli più bello in assoluto mai visto da quando io ho memoria. Nel Napoli di Maradona il bello era vedere Maradona, una squadra che ruotava attorno al dios del calcio. Questo di Spalletti è il Napoli più bello che si è mai visto. Non mi sono stufato anzi, conto i giorni che mancano alla prossima partita appena ne finisce una. Il Napoli è la pillola blu della passione, è il viagra del calcio. L'accoppiata campionato-Champions? Sono fatalista. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Lo scudetto è certo, al bando la scaramanzia: sarebbe da ipocriti pensare che si posso annullare il vantaggio. La Champions ce la godiamo partita per partita: c'è un ritorno con l'Eintracht da affrontare, non è mai una formalità. Occhi aperti e guardiamo avanti con grande ottimismo.