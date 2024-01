Alvino a CN24: "Ieri si è toccato il punto più basso della storia recente del calcio italiano: sono nauseato!"

Il collega Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di CN24 TV:

"Sono nauseato e al peggio non c'è mai fine e ieri è stato evidente. Lo scudetto del Napoli è stato lo scudetto della correttezza, del bel gioco e del rispetto e delle regole.

Anche Casini ha sostenuto che il Napoli aveva ridato credibilità in Europa al calcio italiano ed era un titolo da coccarda sul petto.

Adesso il calcio italiano e ripiombato nella sua mediocrità nel suo modo peggiore. Tutti ci vedono all'estero come il calcio dei potenti e degli intrallazzi. Ieri abbiamo fatto una brutta figura e non può passare sotto silenzio e avrei piacere che Rocchi si esprimesse in tal senso e che dicesse in maniere evidente di aver sbagliato designazione.

Una delle pagine più brutte della storia recente del calcio italiano.

Il Napoli torna dall'Arabia Saudita con il senso di appartenenza alla maglia che si era smarrito dopo la partita con il Torino e il concetto di una squadra dove tutti si aiutano e giocando da squadra si possono raggiungere gli obiettivi. Il Napoli è tornato squadra ed è l'unica cosa positiva.

Poi ci sono squalifiche, viaggi estenuanti e la rabbia per la sconfitta immeritata.

La partita per me è finita alla fine del primo tempo. Calhanoglu andava espulso molto prima e almeno ammonito al primo brutto fallo e poi si vedeva il suo comportamento e Simeone non andava assolutamente espulso. Rapuano ha indirizzato la partita con un arbitraggio diverso tra il primo e secondo tempo, una cosa che non si è mai vista.

Cambiare valutazione dei falli a seconda dei colori della maglia è inconcepibile rovinando una partita che il Napoli stava giocando bene e con attenzione.

Giocare tutta la ripresa in 10 sperando di arrivare ai rigori è assurdo. Ho sempre pensato che il grande allenatore è quello che riesce a tirare fuori il meglio dal materiale umano a disposizione come ha fatto per esempio Spalletti con Lobotka e abbiamo visto i risultati.

Mazzarri ci ha messo un po' di tempo in più ma ho rivisto i calciatori dare l'anima in campo.

Se lasciamo fare tatticamente a Mazzarri quello che gli piace fare di più allora vedremo dei risultati perchè la squadra è forte e la testa vale più delle gambe e del sistema di gioco.

Far cambiare sistema di gioco a questo Napoli non era semplice e contro Fiorentina ed Inter abbiamo visto un buon Napoli.

Mi piacerebbe che l'AIA si potesse affrancare dalla FIGC e diventasse indipendentemente e che gli arbitri stranieri possano venire ad arbitrare nel nostro campionato e viceversa.

Sarebbe un modo per dare professionalità agli arbitri e per calmare un po' il clima. L'unica volta che c'è stato il sorteggio delle designazioni degli arbitri in Serie A, lo scudetto lo vinse il Verona.

Il 60% delle difficoltà del mercato del Napoli è dovuto al mercato di gennaio che da sempre è un mercato con tante insidie".