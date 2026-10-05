Alvino a CN24: “Gli infortuni non li ha solo il Napoli, si gioca troppo questo è il problema”

Ultime calcio Napoli, Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Di chi è la colpa degli infortuni del Napoli? Ma non è un problema che riguarda solo il Napoli: è un problema grave e riguarda tutto il movimento calcistico. Io credo che di base ci sia da fare un po' di severa autocritica all'interno del movimento mondiale. Si gioca troppo, Si gioca troppo! Tra viaggi, campi di gioco, convocazioni in nazionale e partite giocate a ritmi infernali, il calcio è cambiato. Hojlund, De Bruyne e Napoli in forma: serve forse rivedere qualcosa nel Napoli di Allegri? Ma io non sono di questo avviso. Credo che i giocatori andati in nazionale abbiano dimostrato il loro valore reale: De Bruyne ha fatto due gol di straordinaria bellezza, ma anche lo stesso Vergara è entrato benissimo. Io lo dico sempre, i giocatori bravi lo dimostrano.

Carlo, che ne pensi della difesa a 3? Sicuramente ci si è pensato durante questa lunga sosta: con gli infortuni di Olivera e Favasuli, si può pensare che si passi a 3? Secondo me questo passaggio a 3 è stato più un discorso di carattere giornalistico che altro. I calciatori, per lanciarsi in questo cambio, dovrebbero comunque interiorizzarlo, molte volte, a partita in corso, il Napoli si è già disposto a 3. Però, con gli infortuni di Favasuli e Olivera, potrebbe essere che Allegri pensi alla difesa a 3, anche se resta un discorso più da media che da campo. Il problema vero non è la difesa a 3 o a 4, ma il valore degli avversari e le assenze, specialmente quella di McTominay. Penso che con la rosa un po' più al completo il Napoli possa mostrare il suo vero valore. Con un calendario meno difficile potrà dimostrare quanto vale, e io me lo auguro veramente. Purtroppo ne recuperiamo uno e ne perdiamo due, e questa storia inizia a dare fastidio, ma, ripeto, non riguarda solo il Napoli: purtroppo in nazionale i giocatori si infortunano molto. Cosa significa per Favasuli fermarsi adesso, sul più bello? Non ci voleva, è veramente un peccato per lui e per il Napoli. Il ragazzo stava rispondendo alla grande”.