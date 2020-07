Alvino a CN24: "E' una bugia dire che Osimhen ha già fatto le visite mediche con il Napoli! L'affare resta possibile, ma dipende anche da tre cessioni"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Non mi permetterei mai di dare del bugiardo ad un collega, ognuno ha le sue fonti: un conto è dire che il Napoli ha in pugno il ragazzo, un altro è dire è stato trovato l'accordo ed un'altra ancora è dire è fatta. Un affare è chiuso quando ci sono tutti gli accordi. E' un'operazione che il Napoli può chiudere, ho difficoltà si possa concretizzare qualcosa se prima non siano pianificate le cessioni. Penso a tre nomi: Allan, Milik e Koulibaly. Dire che Osimhen ha fatto già le visite mediche è una bugia. Cengiz Under? Mi piace, è un calciatore ancora dalle potenzialità inespresse. Ha patito il caos tecnico alla Roma, sono convinto che con Gattuso potrebbe consacrarsi"