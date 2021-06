Altomare: "Con Spalletti mi aspetto un Napoli forte! Tra Fabian e Koulibaly sacrificherei lo spagnolo"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Altomare, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Guardando Spalletti mi aspetto un Napoli forte. Spalletti può piacere o non piacere, ma il popolo napoletano deve imparare in fretta che è un profilo diverso rispetto a quello di Gennaro Gattuso. Se dovessi sacrificare qualcuno tra Koulibaly e Fabian Ruiz direi lo spagnolo, non cederei in difesa perché gli azzurri lì devono strutturarsi meglio. Napoli-Verona? Non posso credere a complotti o roba simile, ma il Napoli aveva più motivazioni e doveva vincere la partita".