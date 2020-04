Altomare su Lippi e Simoni: "Hanno inciso nella mia carriera. Ricordo che Boghossian finì in panchina dopo un mio ritiro al massimo"

Ultimissime calcio - La redazione di CalcioNapoli24 ha raggiunto Luca Altomare e queste sono le sue dichiarazioni in esclusiva:

Tra i tanti allenatori avuti nel corso della tua lunga carriera, chi è stato quello che ti ha lasciato qualcosa in più rispetto agli altri? Ti faccio due nomi su tutti, Lippi e Simoni...

“Sono proprio loro, hanno inciso tantissimo nella mia carriera. Lippi per la sua onestà e signorilità. Per essere stato diretto con me, è stato l'anno che andai a Lucca. Anche lì, giovane e voglioso di bruciare le tappe. Dopo il gol che misi a segno con la maglia del Napoli, mi allenai sempre bene: non giocai dall'inizio e chiesi spiegazioni. Mi disse: 'Guarda Luca, io ti stimo, sei un ottimo calciatore e giocherai, ma Corini e Thern sono un gradino sopra a te'. Anche lì c'era da scegliere se aspettare o andare. Andai a Lucca e qualche settimana dopo si fece male Corini. Se fossi rimasto magari avrei trovato spazio. Nessun rimpianto, esperienza importante e la carriera del calciatore è comunque dettata da scelte. Simoni, invece, mi ha dato fiducia nonostante non me l'aspettassi. Venivo dai due anni di Boskov che non mi diede possibilità di esprimermi. Parlai tante volte con lui ma non mi convinse nelle spiegazioni. C'è chi ti guarda in faccia e ti dice come stanno le cose e altri che non lo fanno. Magari non ero il calciatore adatto al suo modo di giocare. Mi allenavo sempre al massimo, anche se non avevo motivazioni da chi mi allenava. Poche presenze tra '95-'96. Arrivò, poi, Simoni, forse si era informato su di me e in ritiro mi disse: 'Allenati sempre così perchè ci penserò io a farti togliere grosse soddisfazioni'. Mi bastò poco per farmi accendere. Mi fece ripartire quella scintilla e in campo diedi il massimo come sempre. Feci un ritiro spettacolare, tiravo il gruppo e nelle interviste, il mister, faceva sempre complimenti al mio essere e modo di fare. Dopo il ritiro cominciò il campionato e mi fece sempre giocare, anche a discapito di Boghossian, che vinse l'europeo. Quello che mi disse in ritiro, lo mise in pratica”.