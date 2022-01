Napoli Calcio - “Che voto do a Spalletti in generale? Delle volte 9 e delle volte 4. Alle volte mi entusiasma e altre meno…”, così Spillo Altobelli negli studi della Rai nel post partita di Napoli-Sampdoria. Una dichiarazione che ha inevitabilmente sorpresa e fatto sorridere gli ospiti presenti. “Spalletti aggiunge sempre e ogni tanto va anche oltre”, ha riferito invece Daniele Adani anche presente negli studi dell'emittente per '90° minuto'.