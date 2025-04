Altamura: "Conte? Non penso che De Laurentiis permetterà questa cosa..."

Ultimissime Calcio Napoli - Marcello Altamura, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In questo momento la situazione è fluida, nel senso che il contratto di Conte è lungo, ma dopo le parole di Monza il mister azzurro ha fissato dei paletti. Conte vuole che il progetto tecnico vada avanti ed ha chiesto anche qualcosa sulla parte strutturale, si vedrà con De Laurentiis e si confronteranno, ma ad oggi non abbiamo la certezza matematica che Conte resti o che se ne vada. La Juventus è stata la casa di Conte, penso si voglia prendere una rivincita con loro, se Tudor non arriva quarto io penso se ne andrà dai bianconeri e quindi li possono puntare su Antonio Conte. De Laurentiis non lascerà andare via l’allenatore azzurro, ma io noto che non ci sono certezze sulla rimanenza di Conte a Napoli. Io credo che il passaggio della conferenza stampa post Monza di Conte, riassume tutto, lui dice che non espone il fondo schiena, ma non ha mai detto che a Napoli non si trova bene anzi lui ha detto voglio rimanere, ma alle condizioni giuste. Se guardiamo lo storico di Conte ha vinto il campionato o al massimo è arrivato secondo, se prendi un allenatore come lui fai un discorso di vertice, credo che il Napoli l’abbia voluto fortemente anche vedendo lo scorso anno. Antonio Conte ha rilanciato dei calciatori come Di Lorenzo o Anguissa, quindi ha fatto un grande lavoro”.