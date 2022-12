José Altafini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Da quando esiste il calcio Pelé è stato il più grande di tutti i tempi. Non esistono paragoni con nessuno. Non c’era una cosa che Pelé non sapeva fare".