Altafini: "Natan? C’è molta curiosità, ma in Serie A niente pazienza! È un vero peccato"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli José Altafini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Natan? C’è molta curiosità, perchè in Serie A ci sono giocatori che devono ancora esplodere: non c’è pazienza però, se pensiamo a chi era arrivato in Italia e poi è cresciuto molto all’estero, è un vero peccato. Serie A? Del derby di Milano possiamo dire che le squadre favorite ci sono, chi vuole vincere il campionato e gioca con una squadra minore deve stare attento agli imprevisti”