Altafini: "Napoli, contro il Real puoi vincere. Vi dico la verità sul mio addio al club azzurro"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli e Juve, Jose Altafini è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Noi avevamo 80.000 persone al San Paolo tutte le domeniche, portavamo 10.000 tifosi in trasferta. All’infuori di 2-3 giocatori molto bravi io sono convinto che il Napoli vincerà. Menomale che esistono ancora giocatori che ragionano con il cuore, Osimhen dobbiamo ringraziarlo perché fa capire che i soldi non sono tutto. Io venni tacciato di essere “Core ‘ngrato” ma io non sono andato via da Napoli, il Napoli non è stato in grado di tenermi. Nel campionato vince chi batte le piccole, abbiamo visto tante squadre perdere punti perché non battevano le piccole. È un campionato ancora lungo in cui succederanno tante cose”.