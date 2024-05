Allenatore Napoli, Modugno svela: "Prima di Conte c'era pronto lui, era vicinissimo"

Calciomercato Napoli - Francesco Modugno, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

"In questo momento Antonio Conte è il piano del Napoli, ma prima della finale di Europa League c'era una fiducia importante sulla possibilità di portare Gasperini in azzurro. Il dialogo era avanzato e sembrava esserci una concreta disponibilità dell'allenatore orobico, poi le cose sono cambiate e da lì Antonio Conte è diventata la scelta. I contatti si sono intensificati e oggi è stata una giornata importante: si è raggiunta un'intesa di massima tra le parti e c'è un accordo che va formalizzato. Si parla di una spesa, solo per il tecnico e il suo staff, di 60 mln di euro lordi in tre anni: una cifra che mai è appartenuta alla dimensione del Napoli nella gestione dell'allenatore. Visti i numeri di cui si parla, la questione richiederà ancora un po' di tempo: non si chiuderà a ore, ma servirà qualche giorno"