Il Dott. Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli, parla in conferenza stampa dal ritiro in Trentino per presentare la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Allenamenti al San Paolo? Non abbiamo ancora valutato i prezzi per i non abbonati. Ancelotti si è reso disponibile a farne un certo numero di allenamenti al San Paolo. L'ultima volta si era fatto con Benitez".