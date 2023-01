Allegri su Spalletti: "Buffo e divertente, per questo litighiamo! E' il migliore ad allenare e insegnare"

Massimiliano Allegri in conferenza stampaalla vigilia di Napoli-Juventus. Tanti i temi toccati dal tecnico bianconero in vista della gara di domani sera allo stadio Maradona:

Ecco le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sul rapporto con Luciano Spalletti che spesso in passato li ha visti punzecchiarsi:

"Luciano è il migliore ad allenare ed insegnare, lo ha fatto a Napoli ma anche a Roma e Milano. Io ho vinto di più? Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio. Dovremo fare una bella partita, nessuno due mesi fa pensava potessimo arrivare in queste condizioni. Dobbiamo tenere testa bassa e continuare così.

Ho grande stima di Luciano, ma è talmente buffo e divertente che poi magari litighiamo come l'anno scorso. Lui è molto molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. E' uno dei più bravi ad allenare. Credo che domani sia molto più importante per loro che per noi".