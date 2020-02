Massimiliano Allegri, allenatore, ha parlato ai microfoni di Agence France Presse:

"Il migliore in assoluto? Penso che in questo momento Jürgen Klopp, da quando si è trasferito dal Borussia Dortmund a Liverpool, ha fatto passi da gigante in tutte le aree. Dal punto di vista tecnico, tattico, psicologico. Poi Guardiola, Zidane ... ce ne sono così tanti ".