Allegri: "Conte guarda avanti? Noi guardiamo dietro, con questa classifica ci aspetta una bella serata a Napoli"

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Milan-Torino. Ecco le parole del tecnico rossonero: "Siamo in fondo alla stagione, quando parte il campionato si pensa a esaminare la partita e il risultato, mentre nella parte finale della stagione bisogna pensare anche alla classifica. Oggi era importante vincere dopo gli ultimi risultati, non era facile anche perché il Torino ha fatto una bella partit. Conte guarda avanti? Noi guardiamo dietro, intanto è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sicuramente con questa classifica ci aspetta una bella serata di sport e calcio nella prossima giornata contro il Napoli".

Allegri ha poi commentato così le proteste verso Doveri in occasione del rigore concesso al Torino: “È la foga del momento (ride, ndr). Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante. Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz’ora, molto buono. Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo”.