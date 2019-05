Allegri a DAZN: "Il prossimo anno la Juventus vincerà lo scudetto al 90%, sul mio futuro..."

Nel post-partita di Sampdoria-Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. La Juve ha perso 2-0 allo stadio Marassi di Genova: a fine partita il commovente abbraccio della Curva blucerchiata a Fabio Quagliarella, protagonista di una stagione eccezionale. e l'allenatore bianconero ha chiuso con una sconfitta la sua avventura con il club torinese. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24

"Mi sento bene perché abbiamo concluso cinque anni straordinari, oggi è stata anche una buona partita, i ragazzi sono crollati negli ultimi dieci minuti. Da domani inizia una nuova era. Non domani, non so quando".

"Non sarà difficile fare meglio, chi arriva trova una squadra nettamente più forte delle altre. C'è il 90% di vincere di nuovo il campionato, in Champions è stata un'annata difficile ci sono stati molti infortunati. Oggi anche Emre Can che ha avuto una distorsione alla caviglia".

"Quando ci sarà un'opportunità tornerò in panchina altrimenti starò un anno fermo. Se avrò la possibilità di scegliere sceglierò una squadra che mi piaccia. Offerte concrete? Ancora no, parlare di futuro ora non ha senso".