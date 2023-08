Serie A - Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della amichevole tra la Juventus ed il Real Madrid:

"Purtroppo siamo fuori dalle coppe europee nonostante il nostro terzo posto in campionato che ci dava il diritto di giocare la Champions. Abbiamo iniziato un percorso e dovremo concentrarci sul campionato per fare in modo di tornare in Champions nel 2024-25"