Allegri al suo ex giocatore: "Vado al Napoli". Bruno Longhi svela la telefonata

Ultime notizie Napoli. Dopo l'amara retrocessione in Europa League, in casa Napoli si attende di conoscere al più presto chi sarà il nuovo allenatore al posto di Gattuso. Tanti nomi che circolano, tra cui quello di Massimiliano Allegri, ex Milan e Juve. Su di lui ha detto di più il giornalista Bruno Longhi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo avevo già annunciato con un tweet: Allegri pronto a tornare al Napoli. Quando l'ho detto non potevo rivelare la fonte, ma adesso posso dirvi che l'ho saputo da un suo ex calciatore, a cui è stato proprio Max Allegri a rivelargli che il Napoli sarebbe stata la sua prossima squadra. "Vado al Napoli", gli ha detto. Adesso io non so se l'accordo tra Allegri e il Napoli fosse legato al raggiungimento di un posto in Champions League, perché non ho indagato oltre. Però non credo nemmeno che Allegri vada al Real Madrid sinceramente".

Max Allegri