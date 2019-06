Le Parisien, Berard a CN24: "Allan, pochi giorni alla chiusura col Psg: presto le visite mediche. Koulibaly? Contatto tra i club, De Laurentiis chiede 100mln"

Ultimissime calcio Napoli - Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Psg vuole prendere il brasiliano Allan. I dirigenti francesi sono interessati tanto al difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Quando hanno parlato del brasiliano, hanno toccato anche il discorso sul difensore. Il presidente De Laurentiis, in quella circostanza, ha chiesto 100 mln. Già 70 milioni per il centrocampista sono tanti, figuriamoci 100. Non c'è fretta anche perchè il Psg nel reparto arretrato è messo bene. Non c'è esigenza, la speranza è di acquistarlo ad una cifra inferiore. Ha già ricevuto un'altra offerta, quella del Manchester United. Se dovesse andare via, preferirebbe la Francia all'Inghilterra. Aspettiamo i prossimi giorni per Allan, nel giro di pochi giorni si può chiudere. E' la priorità di Tuchel, si aspetta soltanto la visita medica del giocatore. Cifre? Almeno ci sarà un esborso di 60-70 milioni. Il Psg può spendere tanto anche ma per il Fair Play Finanziario deve fare attenzione".