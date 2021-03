Alessandro Moggi: "Affare chiuso col Napoli? No, devono prima scegliere l'allenatore"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Moggi, procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Panchina Napoli? Situazione in divenire, può sempre cambiare qualcosa, ancor di più in caso di qualificazione in Champions League. Spero che alla fine le parti possano riavvicinarsi. Chiudere un affare con il Napoli? Ti risulta male, non c'è nulla. In ogni caso se non si sceglie l'allenatore non si chiude nulla. I nomi che vengono accostati alla panchina degli azzurri sono tutti di calciatori importanti. Fermo restando che spero nella conferma di Gattuso".