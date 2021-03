Alemao: "Van Basten? Un campione sa accettare la sconfitta: di lui avevo un'idea diversa..."

Napoli Calcio - Ricardo Alemao è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Van Basten? Dispiace molto, l'immagine che ho di lui è diversa: persona seria e intelligente. Dire delle cose senza vivere quelle cose non ha senso. Dispiace molto. A Bergamo con me era tutto vero, nessuna bugia. Dopo 30 anni, un campione come lui tira fuori queste cose e non va bene. Una personalità che sembrava non avere: un campione accetta la sconfitta. Stoccarda? Fu una notte speciale, abbiamo vinto una gara e una coppa molto importante".