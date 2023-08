Aldair presenta Natan: "Come Thiago Silva e Marquinhos! Bravo nelle chiusure, esce palla al piede, è alto e veloce"

Ultime notizie SSC Napoli - Una vita con la maglia della nazionale brasiliana, Aldair è stato uno dei grandi punti di riferimento dei difensori nati e cresciuti in Brasile. E ha presentato Natan ai tifosi del Napoli in un'intervista concessa all'edizione oggi in edicola de Il Mattino. Ecco alcuni passaggi salienti:

E Natan lo conosce?

«Certo, me lo ricordo da quando giocava con il Flamengo. È un difensore alto e veloce. È molto forte sulle palle alte. E questo vuol dire che sa evitare i gol degli avversari, ma sa anche segnare quelli per la propria squadra».

Natan-Napoli

Cosa devono aspettarsi i tifosi del Napoli?

«Un difensore attento e molto bravo nelle chiusure. Secondo me ha un modo di giocare che si adatta molto bene al calcio italiano. E sarà così anche con le idee tattiche di Garcia. Certo, magari diamogli tempo e non aspettiamoci che sia prontissimo dopo due giorni. È importante non mettere pressione, soprattutto ai ragazzi giovani che arrivano da altri campionati, altre realtà e altri modi di fare calcio».

Rispetto ai difensori brasiliani che conosciamo, che tipo di giocatore è?

«È cresciuto nel solco di quelli che abbiamo già visto in Italia, come Thiago Silva e Marquinhos. Nella tradizione di quei giocatori brasiliani a cui piace l'uscita palla al piede. Non è il primo, ma nemmeno l'ultimo. In Brasile ha giocato con grandi squadre ed è importante che trovi subito l'ambiente giusto nel quale crescere. Se stai bene mentalmente dai il meglio anche in campo e a Napoli troverà una squadra già messa bene e questo ti aiuta».