Notizie Calcio Napoli - Alessandro Alciato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Ultimi colloqui a Londra per i dettagli. Everton-Ancelotti in dirittura d’arrivo. 4 anni e mezzo di contratto. Prima partita Everton-Burnley del 26. Assistenti: Davide Ancelotti e Duncan Ferguson. Fra oggi e domani i colloqui con il Napoli per liberarsi".