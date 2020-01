Albrizio: "E’ una giornata molto calda per Politano: è stato trovato l’accordo e su Llorente..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Federico Albrizio, giornalista:

“E’ una giornata molto calda per Politano. E’ stato trovato l’accordo con il ragazzo che percepirà 2 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. C’è da capire se sarà o meno una doppia operazione anche perché ci risulta ci sia stata una frenata dell’Inter per Llorente che invece è tornata su Giroud. Mateta piace al Napoli, ma se non darà Llorente, non prenderà un altro attaccante, così come se non si riuscirà a trovare una collocazione a Ghoulam, non prenderà un altro terzino”.