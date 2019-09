Villareal, Albiol: "Il Napoli prende troppi gol senza di me? Migliorerà! Ho mandato un messaggio a Koulibaly. Tutto l'amore dei tifosi mi manca"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Raul Albiol, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Senza di me il Napoli prende troppi gol? All’inizio è sempre così, si fa fatica e lo fanno tutte le squadre. Col passare del tempo la situazione migliorerà.

Ho mandato un messaggio a Koulibaly, ci ho parlato l’altro giorno: Kalidou è tra i più forti del mondo, è questione di rimanere tranquillo. Lavorerà e poi darà tanto al Napoli come ha sempre fatto in questi anni.

La difesa del Napoli? Le prime partite non vedono le squadre al top, si può subire qualche gol in più ed è normale. Adesso durante la sosta le squadre miglioreranno fisicamente, e commetteranno meno errori: c’è tutto per fare bene durante la stagione.

Cosa mi manca più di Napoli? Mi manca quasi tutto, ci ho passato sei anni bellissimi e i miei figli sono cresciuti in città: da Napoli mi arrivano sempre messaggi molto belli, tiferò sempre Napoli e sono continuamente in contatto con la squadra.

Come sto fisicamente? Ho fatto una bella preparazione, il ginocchio sta bene e sono contento di essere al Villarreal. Tornare nella Liga era importante per me, speriamo che sia un buon anno tanto per me, tanto per il Napoli. Tutto l'amore che mi hanno dato i tifosi mi manca"