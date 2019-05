Albiol, il padre: "Raul resterà al 100% al Napoli: vuole lo scudetto! Sarri-Juve? Sono professionisti..."

Ultime notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Miguel Albiol, papà di Raul Albiol, difensore del Napoli.

"Raul adesso sta molto bene. Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, resterà un mese e poi tornerà a Napoli. Il suo futuro? E' nel Napoli. Resta al 100% per il prossimo anno. Vuole vincere lo scudetto e ovviamente mi renderebbe molto felice. Siccome non sono io che gioco, ho più interesse io che si vinca questo scudetto da tifoso!

Sarri alla Juventus? Sarri è stato molto importante per lui, si tratta di un grande allenatore e di una grande persona. Sono professionisti ed è giusto che vada ad allenare dove si trova meglio".